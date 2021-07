Tra Ronaldo e la Juventus è tutto deciso: c’è la conferma bianconera (Di giovedì 8 luglio 2021) Cristiano Ronaldo decisione presa: anche dall’ambiente Juventus arriva la conferma sul futuro del portoghese Arriva un’altra conferma sulla permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nei giorni scorsi ad intervenire sull’argomento, rassicurando i tifosi, era stato il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini. “Non c’è stato nessun segnale da parte sua di un trasferimento. Siamo contenti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021) Cristianodecisione presa: anche dall’ambientearriva lasul futuro del portoghese Arriva un’altrasulla permanenza di Cristianoalla. Nei giorni scorsi ad intervenire sull’argomento, rassicurando i tifosi, era stato il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini. “Non c’è stato nessun segnale da parte sua di un trasferimento. Siamo contenti di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

