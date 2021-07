Roma, l'altra faccia di Mourinho: 'Parlo di progetto, non di titoli'. Ma poi attacca Conte: 'Nessuno paragonabile a me e a Herrera' (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ritorno Special, ma sostenibile. Nel giorno della grande presentazione di Josè Mourinho tutta Roma è rimasta incollata a tv, radio e siti per seguire le prime parole del tecnico portoghese vestito ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) Un ritorno Special, ma sostenibile. Nel giorno della grande presentazione di Josètuttaè rimasta incollata a tv, radio e siti per seguire le prime parole del tecnico portoghese vestito ...

