Rider aggredito a Cagliari, il sindaco: "Vigliacchi, chiedo scusa" (Di giovedì 8 luglio 2021) Cagliari, 8 lug. (Adnkronos) - "Chiederò scusa a nome della città". Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, incontrerà domani il Rider che martedì sera, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia sulla Spagna nelle semifinali di Euro 2020, è stato aggredito da alcuni giovani. L'episodio, avvenuto nella centralissima piazza Yenne, è stato ripreso da diversi passanti e in poco tempo ha fatto il giro del web. Durissimo il commento del primo cittadino del capoluogo, Paolo Truzzu: "Che divertimento c'è nell'aggredire una persona che lavora mentre gli altri festeggiano

