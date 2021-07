Advertising

you_trend : Dal momento che questa riforma della Costituzione non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi né alla Camera né a… - leonardo_notte : RT @rtl1025: ?? Autorizzare da subito uso firma elettronica per raccolta adesioni ai referendum, compresi quelli (giustizia ed #eutanasia) p… - MatteoPlateroti : RT @MediasetTgcom24: Referendum, la maggioranza: 'Usare subito la firma elettronica' #Referendum - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Referendum, la maggioranza: 'Usare subito la firma elettronica' #Referendum - MediasetTgcom24 : Referendum, la maggioranza: 'Usare subito la firma elettronica' #Referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum maggioranza

TGCOM

Autorizzare fin da subito l'uso della firma elettronica per la raccolta delle adesioni ai, compresi quelli per i quali la raccolta è già partita (su Giustizia ed eutanasia, ndr ). ...... non solo è efficace ma è anche utile ad approvare le riforme necessarie con larga, ... cinque consigli regionali o 500.000 elettori potranno richiedere l'eventuale. In mancanza ...Autorizzare fin da subito l'uso della firma elettronica per la raccolta delle adesioni ai referendum, compresi quelli per i quali la raccolta è già partita (su Giustizia ed eutanasia, ndr ). E' la ric ...Una svolta storica per il Senato della Repubblica. Dalle prossime elezioni saranno meno rappresentanti – i senatori passeranno da 315 a 200 con la riforma del taglio dei parlamentari – ma più elettori ...