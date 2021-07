Perché il nostro cervello vede dei raggi che non ci sono in questa immagine (Di giovedì 8 luglio 2021) Illusione ottica Scintillating Starbust (foto: cortesia di Michael Karlovich, Recursia LLC)Una serie di ghirlande concentriche e il gioco è fatto: il nostro cervello si inganna e ci sembrerà di vedere dei raggi emergere e brillare nel disegno geometrico, che in realtà non ci sono. È una nuova illusione ottica, chiamata Scintillating starbust (starburst – letteralmente esplosione di stelle – brillante), presentata da due ricercatori del dipartimento di Psicologia e del centro di Data science all’università di New York. I due autori, Michael W. Karlovich e Pascal Wallish, hanno mostrato ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) Illusione ottica Scintillating Starbust (foto: cortesia di Michael Karlovich, Recursia LLC)Una serie di ghirlande concentriche e il gioco è fatto: ilsi inganna e ci sembrerà dire deiemergere e brillare nel disegno geometrico, che in realtà non ci. È una nuova illusione ottica, chiamata Scintillating starbust (starburst – letteralmente esplosione di stelle – brillante), presentata da due ricercatori del dipartimento di Psicologia e del centro di Data science all’università di New York. I due autori, Michael W. Karlovich e Pascal Wallish, hanno mostrato ...

Advertising

marcotravaglio : Fra i misteri gaudiosi del nostro tempo, uno svetta su tutti: che altro devono fare i due Matteo perché si smetta d… - DantiNicola : Il #GreenPass è un successo per l’Europa e anche per il nostro Parlamento. Non fermiamoci qui però. Ecco perché chi… - GiuliaAngelax : RT @sabripillot: 'Giustizia' è diventata una parola fondamentale, perché è il nostro obiettivo (..). Giustizia sarebbe dare una risposta al… - molaasinaria : @FangusAngus @ilmaloservizio @sgretolatore @luddynski @FartFromAmerika @Gizmo_HH Ma al di fuori del Sacramento che… - GiuliaRastajuly : RT @EleanaElefante: #NienteAccordiConLaLibia : I “PERCHÉ” e le possibili “ALTERNATIVE”. Dal 2017, anno della firma da parte del nostro Gov… -