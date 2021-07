Lazio, il piano per Auronzo: subito il primo allenamento (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA - É iniziata ieri la stagione della Lazio. Prime visite e test atletici, andranno avanti anche oggi . Venerdì la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri, poi va fatta la valigia per partire ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA - É iniziata ieri la stagione della. Prime visite e test atletici, andranno avanti anche oggi . Venerdì la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri, poi va fatta la valigia per partire ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio piano Lazio, il piano per Auronzo: subito il primo allenamento La Lazio partirà sabato mattina con arrivo a Venezia in aereo alle 11.20. Da lì in pullman sino ad Auronzo. Nel pomeriggio, alle 17.30, il primo allenamento. La seduta mattutina è invece prevista per ...

Lazio, ritiro di Auronzo: l'organizzazione di allenamenti e amichevoli Sabato la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore. Quattordicesimo ritiro dei biancocelesti sotto le tre cime di Lavaredo, che si protrarrà fino al 28 luglio. Come riporta la rassegna stampa di ...

