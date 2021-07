Incidente sull’Aurelia, frontale tra due auto: 5 persone ferite (Di giovedì 8 luglio 2021) Terribile Incidente sull’Aurelia all’altezza di Marina di San Nicola. Un’auto che viaggiava verso Roma è finita contro un’altra diretta in senso opposto. Il sinistro ha visto coinvolte altre due vetture fortunatamente non in modo grave. Cinque le persone ferite, la dinamica del sinistro è ancora da accertare. Sul posto sono presenti per i rilievi e gli accertamenti i Carabinieri. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Terribileall’altezza di Marina di San Nicola. Un’che viaggiava verso Roma è finita contro un’altra diretta in senso opposto. Il sinistro ha visto coinvolte altre due vetture fortunatamente non in modo grave. Cinque le, la dinamica del sinistro è ancora da accertare. Sul posto sono presenti per i rilievi e gli accertamenti i Carabinieri. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

