In luna di miele, muore in Sardegna per un ictus imprenditore agricolo di Ghisalba (Di giovedì 8 luglio 2021) Si è accasciato all’improvviso sulla spiaggia di Cala Sabina in Sardegna e, nonostante i tentativi di rianimarlo non ha più ripreso conoscenza. È morto così, mentte era in viaggio di nozze nelle vicinanze del Golfo degli Aranci Andrea Ghislotti, trentaquattrenne di Ghisalba, che nel paese della Bassa Bergamasca gestiva insieme ai famigliari la “Società agricola Ager dei fratelli Ghislotti”. La tragedia è avvenuta mercoledì 7 luglio. A cercare di aiutare il giovane imprenditore sono intervenuti dapprima diversi bagnanti, tra cui alcune infermiere libere dal servizio, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Subito dopo sono arrivati ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Si è accasciato all’improvviso sulla spiaggia di Cala Sabina ine, nonostante i tentativi di rianimarlo non ha più ripreso conoscenza. È morto così, mentte era in viaggio di nozze nelle vicinanze del Golfo degli Aranci Andrea Ghislotti, trentaquattrenne di, che nel paese della Bassa Bergamasca gestiva insieme ai famigliari la “Società agricola Ager dei fratelli Ghislotti”. La tragedia è avvenuta mercoledì 7 luglio. A cercare di aiutare il giovanesono intervenuti dapprima diversi bagnanti, tra cui alcune infermiere libere dal servizio, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Subito dopo sono arrivati ...

