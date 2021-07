Hearthstone | Uniti a Roccavento - intervista

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 luglio 2021) Con l'annuncio all'inizio di luglio della nuova espansione di, "", incentrata principalmente sulla fazione dell'Alleanza, abbiamo avuto la possibilità dire Chadd Nervig (Senior Game Designer) e Nathan Lyons-Smith (Production Director), come sempre dal comodo delle nostre case via Zoom. Eurogamer.it: Qual è stata l'ispirazione per ""? CN: Con questa nuova espansione abbiamo voluto continuare sulla scia di "Forgiati nelle Savane", portando sugli schermi dei nostri giocatori un'esperienza "Classic", riscoprendo le tensioni e gli ...