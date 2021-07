Europei: Russia; rescisso contratto del ct Cherchesov (Di giovedì 8 luglio 2021) L'allenatore della Russia Stanislav Cherchesov è stato esonerato: lo ha annunciato oggi la federcalcio russa. "La Federcalcio russa, in accordo con l'allenatore della squadra nazionale, ha deciso di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) L'allenatore dellaStanislavè stato esonerato: lo ha annunciato oggi la federcalcio russa. "La Federcalcio russa, in accordo con l'allenatore della squadra nazionale, ha deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei Russia Europei: Russia; rescisso contratto del ct Cherchesov Cherchesov aveva preso le redini della squadra nell'agosto 2016, dopo il fallimento a Euro 2016 ed ha guidato la Russia ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2018 mentre a Euro 2020 la Russia non ...

