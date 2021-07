Dubai | gigantesca esplosione nel porto | video

(Di giovedì 8 luglio 2021) L'episodio si è verificato ieri notte a: una nave portacontainer ancorata alavrebbe preso improvvisamente fuoco causando lo scoppio di una. Le immagini diffuse sui social mostrano detriti e auto bruciate in prossimità del luogo dell'incendio. Secondo le prime informazioni, comunicate dai pompieri di, non ci sarebbero vittime. Guarda tutti iFavignana, yacht con quattro turisti a bordo avvolto dalle fiammeUno yacht di 10 metri è andato a fuoco ieri pomeriggio nelle ...Bari, bus prende fuoco sul lungomare ...

Advertising

marco_bal99 : RT @michelegiorgio2: Gigantesca esplosione a al porto di #Dubai, pare una petroliera. Alcuni media hanno pubblicato questa foto https://t.c… - BCarazzolo : RT @michelegiorgio2: Gigantesca esplosione a al porto di #Dubai, pare una petroliera. Alcuni media hanno pubblicato questa foto https://t.c… - elio33044815 : RT @michelegiorgio2: Gigantesca esplosione a al porto di #Dubai, pare una petroliera. Alcuni media hanno pubblicato questa foto https://t.c… - CarlaGommy : RT @michelegiorgio2: Gigantesca esplosione a al porto di #Dubai, pare una petroliera. Alcuni media hanno pubblicato questa foto https://t.c… - greygooseonice : RT @michelegiorgio2: Gigantesca esplosione a al porto di #Dubai, pare una petroliera. Alcuni media hanno pubblicato questa foto https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai gigantesca

Panorama

La Cina ha una nuova,, 'porta d'accesso' alla città dei panda: è l'aeroporto internazionale di Chengdu Tianfu , ... però, perché quel record appartiene - per ora - al Burj Khalifa di, ...Pronto a diventare un hub che potrebbe fare concorrenza persino a quello di. È un vero ... Dall'altro lato, sulla sponda asiatica di Istanbul, una nuovamoschea, in grado di ospitare ...Gli youtuber olandesi Tour de Tietema hanno battuto il Guinness World Record realizzando la tela più grande al mondo in occasione del Tour de France 2021 ...La Germania entra in possesso di una lista di evasori fiscali a Dubai. Fra questi anche 1.500 italiani che avrebbero nascosto capitali al fisco.