DOOM Eternal next-gen su PS5 e Xbox Series X/S con Ray Tracing, 120Hz e non solo. L'analisi di Digital Foundry (Di giovedì 8 luglio 2021) DOOM Eternal per PS5 e Xbox Series X/S ha da poco ricevuto la patch next-gen e gli esperti di Digital Foundry hanno deciso di analizzare il titolo aggiornato. Nella video analisi di DF, visibile più in basso, la redazione britannica ha testato DOOM Eternal in tutte e tre le modalità grafiche disponibili (su Series S sono 2). Nella modalità Ray Tracing, che su console è pari ai settaggi Medi per PC, DF segnala una risoluzione dinamica di 1800p su PS5 e Series X, con perdite ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021)per PS5 eX/S ha da poco ricevuto la patch-gen e gli esperti dihanno deciso di analizzare il titolo aggiornato. Nella videodi DF, visibile più in basso, la redazione britannica ha testatoin tutte e tre le modalità grafiche disponibili (suS sono 2). Nella modalità Ray, che su console è pari ai settaggi Medi per PC, DF segnala una risoluzione dinamica di 1800p su PS5 eX, con perdite ...

Advertising

DataAugmented : RT @Eurogamer_it: #DOOMEternal per #PS5 e #XboxSeriesXS: #DigitalFoundry analizza il gioco con la patch next-gen. - Eurogamer_it : #DOOMEternal per #PS5 e #XboxSeriesXS: #DigitalFoundry analizza il gioco con la patch next-gen. - botxboxseriesx : RT @PassioneXbox: Doom Eternal, confronto dopo l'aggiornamento next-gen! Xbox Series X mostra una risoluzione più stabile rispetto a PS5. N… - PassioneXbox : Doom Eternal, confronto dopo l'aggiornamento next-gen! Xbox Series X mostra una risoluzione più stabile rispetto a… - CaputoItalo : Radio iQdB - il blog tra musica e parole de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: Dantalion - Gate to an… -