(Di giovedì 8 luglio 2021) L’ha avviato un’nei confronti di Tim eper possibile intesa restrittiva della concorrenza tramite l’accordo per iTv della Serie A di calcio. Il procedimento, si legge in una nota, riguarda alcune clausole dell’accordo fra Tim eper la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 deiper la visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. In particolare, il procedimento è volto ad accertare se esista una possibile intesa restrittiva della concorrenza con riferimento alle ...

Advertising

repubblica : ?? Diritti tv, l'Antitrust avvia un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo tra Dazn e Tim - sportli26181512 : Diritti tv #SerieA, avviata istruttoria su accordo DAZN-Tim: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato met… - Italia_Notizie : Diritti tv, l’Antitrust avvia un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A: “Possibili distorsioni del… - Cosi49Cosimo : RT @fattoquotidiano: Diritti tv, l’Antitrust avvia un’istruttoria sull’accordo tra Tim e Dazn per la Serie A: “Possibili distorsioni della… - italiaserait : Diritti tv, istruttoria Antitrust su Tim e Dazn -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti istruttoria

la Repubblica

...e del mercato ha avviato un'riguardo ad alcune clausole dell'accordo fra Tim e Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei pacchetti 1 e 3 dei......un'riguardo ad alcune clausole dell'accordo fra TIM e DAZN. Nel mirino dell'indagine la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 deiper ...L'Autorità Garante per la Concorrenza e Mercato ha infatti annunciato di aver aperto un'istruttoria in merito ad alcune clausole dell'accordo relativo alla distribuzione delle partite del nostro ...L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Tim e Dazn per possibile intesa restrittiva della concorrenza tramite l’accordo per i diritti Tv della Serie A di calcio. Il procedimento, si ...