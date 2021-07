Calciomercato Juventus | torna di moda un ex Milan | scambio super!

(Di giovedì 8 luglio 2021) Lalavora per il primo colpo in entrata durante questa finestra di. Già sondato in passato, adesso si pensa ad un super. É ancora in fase di stallo ildella, con i bianconeri che puntano a rinforzare il centrocampo. Questa è stata la prima richiesta di mister Massimiliano Allegri, che L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

/ Per Cuadrado e Chiellini i rinnovi sono ad un passoNAPOLI: STRADA IN SALITA PER EMERSON PALMIERI Un altro nome in primo piano per ilNapoli è ..., dal Brasile Danilo svela il futuro del suo compagno e amico Cristiano Ronaldo e non solo., impegnato nella Copa America il difensore bianconero Danilo ha ...Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso in onda su Sky Sport sul mercato terzini del Milan verso la nuova stagione che sta per iniziare: “Nelle prossime ore Calabria firmerà il rinn ...La Juventus lavora per il primo colpo in entrata durante questa finestra di calciomercato. Già sondato in passato, adesso si pensa ad un super scambio.