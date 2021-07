Calcio Napoli | Spalletti | “Tornare in Champions la mia ossessione | vorrei tenere Insigne”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilpresenta ufficialmente il nuovo allenatore, che mostra subito di avere le idee chiare: “E’ una squadra forte che mi somiglia”. “Chi è il più cattivo fra di voi?” Esordisce così Lucianoche si presenta per la prima volta alla stampa partenopea come allenatore dele annuncia: “Restiamo qui per

Come spesso è accudo in passato, le parole dell'allenatore toscano non sono mai banali " Voglio undi scugnizzi " ha detto l'ex neroazzurro che poi ha fatto un passaggio sui tifosi del:...
Il neo allenatore del Napoli Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa al mondo azzurro Prime parole da allenatore del Napoli per Luciano Spalletti che, in conferenza stampa, si presenta al m ...