Borsa: Europa apre in calo, timori per variante delta (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Borse europee aprono in calo dopo i verbali della Fed e gli investitori che temono un inasprimento anticipato della politica monetaria. I mercati guardano con preoccupazione alla variante delta del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Borse europee aprono indopo i verbali della Fed e gli investitori che temono un inasprimento anticipato della politica monetaria. I mercati guardano con preoccupazione alladel ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa apre in calo, timori per variante delta: Parigi (-0,74%), Francoforte (-0,69%), Londra (-0,96%) - fedxit : 9??4??3?? #finanziamenti diretti dell'#Europa attivi per la #ricerca ed #innovazione #HorizonEurope disponibili per… - DividendProfit : Borsa:Europa chiude in rialzo,ottimismo su ripresa economica – Economia - infoiteconomia : Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano -0,1% - infoiteconomia : Borsa, avvio positivo in Europa ea Milano. Ftse Mib +0,5%, vola Buzzi (+3,6%) | Liguria Business Journal -