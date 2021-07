Barcellona – Tebas, presidente Liga: “Deve vendere o niente rinnovo a Messi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona è impossibile se non fa delle cessioni. Lo dice chiaro e tondo il numero uno della Liga, Javier Tebas. Il rispetto del Fair Play Finanziario impone norme dure e quindi il Barcellona il 15 agosto rischia di avviare la Liga senza Messi. Nell’immobilismo del calciomercato sarà veramente difficile piazzare dei colpi in uscita, anche perché tutte le squadre si trovano in grandissima difficoltà economica e solo il Psg spende come se non vivesse in questo mondo. Non è un caso che ha già piazzato i colpi Sergio Ramos (a ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 luglio 2021) Ildi Lionelcon ilè impossibile se non fa delle cessioni. Lo dice chiaro e tondo il numero uno della, Javier. Il rispetto del Fair Play Finanziario impone norme dure e quindi ilil 15 agosto rischia di avviare lasenza. Nell’immobilismo del calciomercato sarà veramente difficile piazzare dei colpi in uscita, anche perché tutte le squadre si trovano in grandissima difficoltà economica e solo il Psg spende come se non vivesse in questo mondo. Non è un caso che ha già piazzato i colpi Sergio Ramos (a ...

