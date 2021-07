WTA Amburgo 2021, Ruse elimina Teichmann. Al secondo turno Errani e Petkovic. Eliminate Ferro e Garcia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si sono da poco conclusi i match di primo turno del WTA di Amburgo. Sara Errani trionfa nel march d’esordio contro la transalpina Fiona Ferro. L’azzurra è riuscita a superare la testa di serie numero 5 del torneo con una prestazione superlativa che fa ben sperare anche per il proseguo della manifestazione. Al secondo turno la 34enne nativa di Bologna affronterà la croata Ana Konjuh che ieri ha eliminato l’altra azzurra impegnata sulla terra rossa tedesca ovvero Jasmine Paolini. Sarà una partita ostica ma nella quale l’italiana potrà giocarsi le sue chance. Esordio amaro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si sono da poco conclusi i match di primodel WTA di. Saratrionfa nel march d’esordio contro la transalpina Fiona. L’azzurra è riuscita a superare la testa di serie numero 5 del torneo con una prestazione superlativa che fa ben sperare anche per il proseguo della manifestazione. Alla 34enne nativa di Bologna affronterà la croata Ana Konjuh che ieri hato l’altra azzurra impegnata sulla terra rossa tedesca ovvero Jasmine Paolini. Sarà una partita ostica ma nella quale l’italiana potrà giocarsi le sue chance. Esordio amaro ...

