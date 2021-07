Wimbledon 2021, tutti i numeri di Matteo Berrettini. Due semifinali Slam a 25 anni, ora alzare l’asticella (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini sta riscrivendo partita per partita la storia del tennis italiano. La semifinale appena conquistata a Wimbledon mancava all’Italia da sessantuno lunghissimi anni, con il romano che succede ad una leggenda come Nicola Pietrangeli. L’ennesima grande prestazione per il numero nove del mondo, che addirittura ora potrebbe spingersi dove mai nessun italiano è mai arrivato. È la seconda semifinale Slam della carriera per Matteo, dopo quella conquistata nel 2019 agli US Open, quando venne sconfitto da Rafael Nadal. Questa volta sull’erba londinese lo sfidante sarà il polacco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)sta riscrivendo partita per partita la storia del tennis italiano. La semifinale appena conquistata amancava all’Italia da sessantuno lunghissimi, con il romano che succede ad una leggenda come Nicola Pietrangeli. L’ennesima grande prestazione per il numero nove del mondo, che addirittura ora potrebbe spingersi dove mai nessun italiano è mai arrivato. È la seconda semifinaledella carriera per, dopo quella conquistata nel 2019 agli US Open, quando venne sconfitto da Rafael Nadal. Questa volta sull’erba londinese lo sfidante sarà il polacco ...

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021 Tennis, Berrettini va in semifinale a Wimbledon e sogna: 'Adesso sono fiducioso' "Sarà la prima volta per me in una semifinale di Wimbledon, ma anche per il mio avversario Hurkacz: se ha battuto Federer vuol dire che sta bene, ma io ho fiducia. Io in questo momento cerco di ...

Berrettini in semifinale a Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli Ultima annotazione Berrettini è alla decima vittoria consecutiva, cinque al Queen's e cinque a Wimbledon. Una serie che speriamo si allunghi di altre due partite. OMNISPORT - 07 - 07 - 2021 21:08

Wimbledon 2021, LIVE: i match di mercoledì 7 luglio. Berrettini, è semifinale! Ubi Tennis Berrettini: "Ho battuto un amico ma lo sport è così. Sono felice" Così il 25enne romano dopo aver sconfitto nei quarti di finale di Wimbledon il canadese Auger-Aliassime conquistando una storica semifinale. “Sarà la prima volta per me in una semifinale di Wimbledon, ...

Wimbledon, Berrettini in semifinale (Adnkronos) - Matteo Berrettini in semifinale a Wimbledon. L'azzurro, testa di serie numero 7 dello Slam londinese, nei quarti di finale batte il canadese Felix Auger Aliassime per 6-3, 5-7, 7-5, 6-3 ...

