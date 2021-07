Viva Andrea Belotti, attaccante che non fa gol ma segna il rigore più difficile (Di mercoledì 7 luglio 2021) C’è una legge non scritta, né probabilmente suffragata da un numero sufficiente di dati, secondo cui la prima squadra che sbaglia ai rigori poi spesso è quella che passa il turno. Si dice sempre che i rigori sono questione di testa, nel caso di un errore all’inizio della serie la pressione psicologica paradossalmente si inverte, gli avversari si illudono di essere già in vantaggio e fanno la fine di Olmo che calcia in curva dopo Locatelli (prendete la Svizzera, perfetta contro la Francia agli ottavi e improvvisamente sbilenca proprio contro gli spagnoli ai quarti). Per questo il rigore più difficile da calciare martedì sera non è stato quello – bellissimo, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) C’è una legge non scritta, né probabilmente suffragata da un numero sufficiente di dati, secondo cui la prima squadra che sbaglia ai rigori poi spesso è quella che passa il turno. Si dice sempre che i rigori sono questione di testa, nel caso di un errore all’inizio della serie la pressione psicologica paradossalmente si inverte, gli avversari si illudono di essere già in vantaggio e fanno la fine di Olmo che calcia in curva dopo Locatelli (prendete la Svizzera, perfetta contro la Francia agli ottavi e improvvisamente sbilenca proprio contro gli spagnoli ai quarti). Per questo ilpiùda calciare martedì sera non è stato quello – bellissimo, ...

