Uomini e donne, ex corteggiatore dona un rene alla sorella e dice: non scappo (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex corteggiatore di Uomini e donne Alessandro d’Amico ha compiuto un gesto nobile per sua sorella Federica donandole un rene Maria De FilippiChi ha seguito il torno gay di Uomini e donne qualche anno fa, sicuramente si ricorderà di Alessandro d’Amico. Nelle ultime ore, proprio quest’ultimo ha rivelato via Instagram di essersi reso protagonista di un grande gesto d’amore nei confronti della sorella. L’ex corteggiatore ha preso parte al programma di Maria De Filippi nel 2018 e ancora oggi è molto seguito sui social. Ma ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’exdiAlessandro d’Amico ha compiuto un gesto nobile per suaFedericandole unMaria De FilippiChi ha seguito il torno gay diqualche anno fa, sicuramente si ricorderà di Alessandro d’Amico. Nelle ultime ore, proprio quest’ultimo ha rivelato via Instagram di essersi reso protagonista di un grande gesto d’amore nei confronti della. L’exha preso parte al programma di Maria De Filippi nel 2018 e ancora oggi è molto seguito sui social. Ma ...

Advertising

CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - AcidamenteBea : RT @nerosolari: Perché quando sbarcano sono tutti uomini e quando annegano sono donne e bambini ? ...?????? - razorblack66 : RT @nerosolari: Perché quando sbarcano sono tutti uomini e quando annegano sono donne e bambini ? ...?????? -