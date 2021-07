Ultime Notizie Roma del 07-07-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale mercoledì 7 luglio Buongiorno da Francesco Vitale risalgono i contagi da covid in Italia 907 nuovi casi in 24 ore con l’indice RT ripresa in 8 regioni il tasso di positività scende Però allo 0 47% altri 24 decessi figliolo punta ora a convincere 215.000 insegnanti operatori scolastici a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza il vaccino e il 30% meno efficace le varianti a destra secondo uno studio israeliano verso il voto al buio il 13 luglio al Senato decreto Zane respinto da PD e Movimento 5 Stelle il testo della Lega che Cancella l’identità di genere Entra oggi in vigore in Ungheria la legge che vieta la promozione dell’ omosessualità ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 7 luglio Buongiorno da Francesco Vitale risalgono i contagi da covid in Italia 907 nuovi casi in 24 ore con l’indice RT ripresa in 8 regioni il tasso di positività scende Però allo 0 47% altri 24 decessi figliolo punta ora a convincere 215.000 insegnanti operatori scolastici a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza il vaccino e il 30% meno efficace le varianti a destra secondo uno studio israeliano verso il voto al buio il 13 luglio al Senato decreto Zane respinto da PD e Movimento 5 Stelle il testo della Lega che Cancella l’identità di genere Entra oggi in vigore in Ungheria la legge che vieta la promozione dell’ omosessualità ...

