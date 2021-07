Terna | Besseghini Arera | “Piano sviluppo è esercizio programmazione efficiente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildi2021 decennale di“è undicon un’analisi dei costi e benefici che è in grado di darci una guida non soltanto infrastrutturale e tecnica e di potenziamento a costa zero ma che ci permette di calare con una valutazione attenta dei benefici che le singole iniziative sono in grado di ritornare al sistema. Anche gli elementi di presentazione fanno vedere come i piani disono attenti a questi elementi di valutazione”. Ad affermarlo è il presidente di, Stefano ...