Sondrio | “La Notte dei Saldi” non funziona più | ecco perché

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sondrio Notte

Consumatore.com

...il sindaco Graziano Murada - .In un primo momento avevamo pensato potesse risalire allafra ... in alta quota, dal sindaco stesso e dai carabinieri della Compagnia dicui subito si era ...... tra le quali vi sono l'alta via fra Lecco ee quella sul sentiero Gta fra val Divedro e ... I prezzi medi di un rifugio vanno dai 30 ai 100 euro aper persona, in base al trattamento, non ...Tutto sommato il bilancio della prima giornata di saldi estivi a Sondrio è stata positiva ... Come detto non ha avuto esito positivo la “Notte dei Saldi” che prevedeva l’apertura dei negozi di sera.Si stringe il cerchio attorno ai vandali che hanno messo a soqquadro il bivacco “Fausto e Stefano Facetti”, noto anche come “Baita di Sciuc”, ai 2mila metri del versante nord ovest del Meriggio, nel t ...