Roma, terribile incendio in un appartamento: una persona finisce in ospedale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spaventoso incendio quello divampato oggi, intorno alle 12, in un appartamento al quarto piano di una palazzina di sei in viale di Villa Pamphili al civico 59. Le fiamme si sarebbero sviluppato all'interno della cucina, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco non si sono propagate e non si sono estese nel resto dell'abitazione. Una persona è rimasta coinvolta ed è stata trasportata dal personale sanitario del 118 all'ospedale Sant'Eugenio per tutte le cure del caso. Leggi anche: Notte di fuoco a Tor Bella Monaca: incendiati 40 cassonetti Sul posto per domare le fiamme i Vigili del Fuoco con ...

