Malore in spiaggia, turista lombardo muore a Golfo Aranci (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un turista lombardo di 34 anni è morto dopo aver accusato un Malore - probabilmente un ictus - mentre era in spiaggia a Cala Sabina, nei pressi di Golfo Aranci (Sassari). L'uomo si è improvvisamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Undi 34 anni è morto dopo aver accusato un- probabilmente un ictus - mentre era ina Cala Sabina, nei pressi di(Sassari). L'uomo si è improvvisamente ...

Advertising

SardiniaPost : ?? Un turista lombardo di 34 anni è morto dopo aver accusato un malore – probabilmente un ictus – mentre era in spia… - RobotGufo : - Imbionda98 : Oggi ho assistito ad una scena straziante. Una coppia giovane appena sposata era in spiaggia vicino a noi, si stava… - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Avanti un'altro: Trapani, malore improvviso in spiaggia: si tuffa in mare e muore a 46 anni davanti ai bagnanti. Inutili i… - 11Giuliano : Avanti un'altro: Trapani, malore improvviso in spiaggia: si tuffa in mare e muore a 46 anni davanti ai bagnanti. In… -