Licenziamenti, per Gentiloni lo sblocco graduale rientra nei piani Ue (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ritiro del blocco sui Licenziamenti in Italia dal primo luglio va nella direzione auspicata dalla Commissione Europea e fa parte delle politiche che «incoraggiamo a livello europeo di un ritiro selettivo graduale delle misure di sostegno». Lo ha detto ieri il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni secondo il quale la decisione del governo Draghi fa parte di un «approccio di bilancio più differenziato» che in Italia prevede la pluriannunciata riforma degli ammortizzatori che estenderà ai percettori della Naspi, ai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

