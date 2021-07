L’ex Lazio Corvesi condannato a 6 anni e 10 mesi: aveva 26 chili di cocaina in casa (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex Primavera della Lazio Alessandro Corvesi è finito sulle cronache dei giornali per una brutta vicenda fuori dal campo: è stato condanno a 6 anni e 10 mesi di reclusione con il rito abbreviato per spaccio. E’ la decisione del giudice del Tribunale e che è stata comunicata nella giornata del 6 luglio. All’interno della sua abitazione i Carabinieri trovarono nascosti 27 chili di cocaina confezionata in 25 panetti, posti sotto sequestro così come il denaro proveniente dall’attività illecita per un totale di 210mila euro. L’inizio di carriera si è registrato dalla ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021)Primavera dellaAlessandroè finito sulle cronache dei giornali per una brutta vicenda fuori dal campo: è stato condanno a 6e 10di reclusione con il rito abbreviato per spaccio. E’ la decisione del giudice del Tribunale e che è stata comunicata nella giornata del 6 luglio. All’interno della sua abitazione i Carabinieri trovarono nascosti 27diconfezionata in 25 panetti, posti sotto sequestro così come il denaro proveniente dall’attività illecita per un totale di 210mila euro. L’inizio di carriera si è registrato dalla ...

