Italia - Spagna, tragedia dopo i festeggiamenti: 19enne muore a Sassari (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mezzanotte e dintorni. Jorginho imbuca il rigore che porta l'Italia in finale e in tutt'Italia esplode la festa per una notte magica. Anzi stramagica. Clacson, tricolori al vento da Bolzano alla ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Mezzanotte e dintorni. Jorginho imbuca il rigore che porta l'in finale e in tutt'esplode la festa per una notte magica. Anzi stramagica. Clacson, tricolori al vento da Bolzano alla ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - ClaMarchisio8 : Per partite come questa non servono parole. Bisogna solo guardarsi negli occhi. Nello spogliatoio, allo stadio, a… - Milannews24_com : Formazioni ufficiali Italia-Spagna, le scelte dei due tecnici - Milannews24_com : Del Piero: «Italia-Spagna del 2008? Era una squadra leggendaria» -