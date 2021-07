Inter, Alibaba acquista il 17% di Suning e fa fuori Zhang: ma potrebbe non bastare (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un fondo guidato da Alibaba ha acquistato il 17% di Suning.com, estromettendo così Zhang. Una mossa, però, che potrebbe non servire per salvare il colosso Un investimento da 1,4 miliardi di euro che potrebbe non essere sufficiente. Secondo quanto riportato dal Financial Times la manovra congiunta dei giganti dell’economia cinese, supportata dal governo locale dello Jiangsu, potrebbe non bastare a salvare Suning.com. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Nella giornata di ieri, è stata ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un fondo guidato dahato il 17% di.com, estromettendo così. Una mossa, però, chenon servire per salvare il colosso Un investimento da 1,4 miliardi di euro chenon essere sufficiente. Secondo quanto riportato dal Financial Times la manovra congiunta dei giganti dell’economia cinese, supportata dal governo locale dello Jiangsu,nona salvare.com. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Nella giornata di ieri, è stata ...

Advertising

capuanogio : #Suning, ora comanda Alibaba con il governo che hanno tolto a #Zhang il controllo dell'attività principale del grup… - Corriere : Suning, il controllo passa da Zhang ad Alibaba (e lo Stato). Cosa cambia per l’Inter - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - gustomela : Ammappete, Alibaba si prende l'Inter - dayfootball1981 : #Inter #Suning Ripetiamo,la crisi Suning non é dovuta al covid,queste sono storie di giornalisti sportivi italiani,… -