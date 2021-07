Inghilterra e Danimarca hanno le narrazioni più emozionanti di Euro 2020 (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Inghilterra si gioca un posto in finale tra le mura di casa, sotto l’arco di Wembley, con migliaia di tifosi sugli spalti a spingere per i Tre Leoni. Gli undici di Sua Maestà non avevano un’occasione simile dagli Europei ospitati nel 1996, quelli chiusi proprio in semifinale. Di fronte ci sarà la sorprendente Danimarca, che aveva vinto l’edizione del 1992. La squadra allenata da Kasper Hjulmand non ha più Larsen, Laudrup (inteso come Brian) e Povlsen. Ma anche in questa versione 2021 ha offerto alcune delle prestazioni migliori del torneo, soprattutto se parametrate al materiale umano a disposizione. È una squadra che si regge sulla ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’si gioca un posto in finale tra le mura di casa, sotto l’arco di Wembley, con migliaia di tifosi sugli spalti a spingere per i Tre Leoni. Gli undici di Sua Maestà non avevano un’occasione simile daglipei ospitati nel 1996, quelli chiusi proprio in semifinale. Di fronte ci sarà la sorprendente, che aveva vinto l’edizione del 1992. La squadra allenata da Kasper Hjulmand non ha più Larsen, Laudrup (inteso come Brian) e Povlsen. Ma anche in questa versione 2021 ha offerto alcune delle prestazioni migliori del torneo, soprattutto se parametrate al materiale umano a disposizione. È una squadra che si regge sulla ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - zazoomblog : Inghilterra e Danimarca hanno le narrazioni più emozionanti di Euro 2020 - #Inghilterra #Danimarca #hanno - BabboleoNews : Festa ieri sera per l'#Italia di Mancini, che battendo la Spagna ai rigori si è guadagnata la #finale dell'europeo… - nanaosaki81 : Gioco anche io stasera. Il mio pronostico su Inghilterra Danimarca è 0-1 marcatore Poulsen. #TwittEuro20 #poulsen… - SilviaScogna : RT @castelliditalia: Notti magiche! Il sogno continua per l'#Italia che approda in finale! Ora chi vorreste sfidare tra Inghilterra e Danim… -