Il pass è scaduto ma resta valido. Annullate 65 multe a una famiglia bergamasca (Di mercoledì 7 luglio 2021) Proroga grazie al decreto legge Riaperture. Gli intestatari del contrassegno disabili non pagheranno nulla Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Proroga grazie al decreto legge Riaperture. Gli intestatari del contrassegno disabili non pagheranno nulla

Advertising

DollyBons : @FrancescoGatti Il mio della guarigione è scaduto il 25. Ho il vaccino il 24 giugno quindi pensavo di essere a post… - Raffael02081877 : @claudiocerasa @ilfoglio_it Speranza mi ha inviato ieri un Green Pass scaduto tre giorni fa... Meglio non lo dica a Mario. - Entreri_Arnodas : @katak1979 @MLicenza @matteograndi buongiorno principessa.... e immaginati col green pass scaduto, magari per entrare in ospedale LOL - viannnn0 : Oggi ho ricevuto il mio terzo (!) Green Pass, questa volta relativo alla guarigione: arrivato già scaduto in data 22.06, benissimo - MrJeji0 : @contessamelensa @palancellotti @sono_farmaci Il green pass per la guarigione vale massimo 6 mesi. Se è guarita a d… -