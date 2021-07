Gubitosi: «Calcio in streaming salto positivo per il settore» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo «il salto di qualità importante che abbiamo fatto nostro malgrado con la pandemia», il 2021 sarà un ulteriore anno positivo per il mondo del digitale italiano, grazie anche alle novità legate alla trasmissione in streaming delle partite della Serie A di Calcio. «Il Calcio farà fare un salto positivo a tutto il settore. Sono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo «ildi qualità importante che abbiamo fatto nostro malgrado con la pandemia», il 2021 sarà un ulteriore annoper il mondo del digitale italiano, grazie anche alle novità legate alla trasmissione indelle partite della Serie A di. «Ilfarà fare una tutto il. Sono L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Gubitosi: «Calcio in streaming salto positivo per il settore»: Dopo «il salto di qualità importante… - CalcioFinanza : #Gubitosi (#Tim): «Calcio in streaming salto positivo per il settore» - DangeloMa : Il nostro AD #TIM Luigi Gubitosi, sul passaggio della #SerieA all’online: “Salto in avanti non solo per il mercato… - Riparte_Italia : IMPRESE Luigi Gubitosi (Ad Tim)(@TIM_Official): «Timvision: piattaforma di riferimento per il calcio, anche per la… - c8602bd48f4f4ab : @TIM_Official da oggi senza linea internet .Signor #Gubitosi per essere la casa del #Calcio bisogna farlo vedere . -