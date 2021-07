Fedez: “Renzi chiede un dibattito a mia moglie. Questa è la cosa triste” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prosegue lo scontro tra politici e influencer sul DDL Zan. Fedez difende sua moglie e prende una dura posizione contro Renzi Fedez ancora al centro del dibattito per la legge contro l’omotransofia. Al centro della discussione ci sono i Ferragnez e Matteo Renzi. Questa mattina il rapper è tornato all’attacco dopo che il leader di Italia viva aveva invitato Chiara Ferragni ad un confronto. “Cogliere la bassezza della politica italiana è vedere Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni, ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Prosegue lo scontro tra politici e influencer sul DDL Zan.difende suae prende una dura posizione controancora al centro delper la legge contro l’omotransofia. Al centro della discussione ci sono i Ferragnez e Matteomattina il rapper è tornato all’attacco dopo che il leader di Italia viva aveva invitato Chiara Ferragni ad un confronto. “Cogliere la bassezza della politica italiana è vedere Matteore unpubblico a Chiara Ferragni, ...

