Euro 2020 | Andreoni | “Pagheremo festeggiamenti con qualche focolaio”

"E' chiaro che qualcosa la Pagheremo inevitabilmente in termini di contagi con qualche focolaio". E' lapidario Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, nel commentare gli assembramenti per i festeggiamenti della vittoria dell'Italia sulla Spagna nella semifinale a Londra degli Europei di calcio. "Ogni volta che ci sono assembramenti e una condizione non controllata qualcosa emerge – spiega all'Adnkronos Salute -. In questo momento in Italia non c'è una grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Il film dell’Italia di Mancini a Euro 2020: dall’autorete di Demiral al rigore di Jorginho Sport Fanpage Euro 2020, Italia in finale: il video del viaggio in bus dopo la vittoria è virale Il video dei festeggiamenti dell’Italia sul bus dopo la vittoria e l’ingresso in Finale agli Euro 2020 è un messaggio meraviglioso di unione, amicizia e felicità. Visualizza questo post su Instagram U ...

Italia-Spagna, polemica di Pique sui rigori: “Chi calcia per primo è avvantaggiato, non è giusto” “No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Euro 2020 como en la Copa America haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y ...

Il video dei festeggiamenti dell’Italia sul bus dopo la vittoria e l’ingresso in Finale agli Euro 2020 è un messaggio meraviglioso di unione, amicizia e felicità. Visualizza questo post su Instagram U ...“No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Euro 2020 como en la Copa America haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y ...