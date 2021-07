Egitto: Letta, ‘ora tocca a governo fare sua parte per cittadinanza Zaki’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Anche la Camera ha approvato la mozione perché sia data la cittadinanza a Patrick Zaki. Ora che il Parlamento nella sua completezza si è pronunciato sta al governo a fare la sua parte”. Così il segretario dem Enrico Letta su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Anche la Camera ha approvato la mozione perché sia data laa Patrick Zaki. Ora che il Parlamento nella sua completezza si è pronunciato sta alla sua”. Così il segretario dem Enricosu Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

