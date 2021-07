Covid, rischio di quarta ondata? Locatelli (Cts): “Assolutamente no”. Ma Crisanti: “Stiamo creando terreno per nuova variante” (Di mercoledì 7 luglio 2021) La variante Delta, dilagante in Gran Bretagna e sempre più presente in Italia, preoccupa in misura differente gli scienziati. C’è chi fa notare che l’impennata dei contagi inglesi non corrisponde a un picco di ricoveri e ospedalizzazioni e chi che da Israele lo studio che ipotizza un calo fino al 30% dell’efficacia del vaccino Pfizer-Biontech non prometta niente di buono per il futuro. Per il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) e direttore di Medicina sperimentale di precisione del Bambino Gesù di Roma, non c’è rischio di una quarta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) LaDelta, dilagante in Gran Bretagna e sempre più presente in Italia, preoccupa in misura differente gli scienziati. C’è chi fa notare che l’impennata dei contagi inglesi non corrisponde a un picco di ricoveri e ospedalizzazioni e chi che da Israele lo studio che ipotizza un calo fino al 30% dell’efficacia del vaccino Pfizer-Biontech non prometta niente di buono per il futuro. Per il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) e direttore di Medicina sperimentale di precisione del Bambino Gesù di Roma, non c’èdi una...

Advertising

fanpage : #ItaliaSpagna giocata ieri a Wembley potrebbe rappresentare un rischio epidemiologico per le decine di migliaia di… - WRicciardi : @davidee_p @yaneerbaryam e’ così, e per questo dobbiamo vaccinare quanto più possibile, ma @yaneerbaryam dice che s… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare d… - MenegazziMarina : @ultimenotizie Riprendiamoci la nostra vita. Il Covid è una malattia, ce ne sono tante. Ora sappiamo più o meno com… - doomboy : Il governo inglese ammette che 'forse' il rischio di focolaio di #Covid per la finale di #EURO2020 c'è... Ma solo… -