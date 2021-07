Covid-19, uno studio esplora i meccanismi che portano alla formazione di trombi (Di mercoledì 7 luglio 2021) – Studiare come alcuni vaccini contro il Sars-Cov-2 inducono la formazione degli anticorpi, potrebbe contribuire a far capire come si formano i trombi nella Trombocitopenia Trombotica Immunitaria Indotta dai Vaccini (VITT). E’ il tema di uno studio pubblicato su Nature di questa settimana, una prima versione di una ricerca non ancora sottoposta a revisione, impaginazione e revisione delle bozze prima di essere pubblicata nella sua forma finale. Per capire come insorge questa grave patologia ricercatori della McMaster University, Hamilton, Canada, guidati da Ishac Nazy hanno scoperto che gli anticorpi, di cinque persone che avevano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) – Studiare come alcuni vaccini contro il Sars-Cov-2 inducono ladegli anticorpi, potrebbe contribuire a far capire come si formano inella Trombocitopenia Trombotica Immunitaria Indotta dai Vaccini (VITT). E’ il tema di unopubblicato su Nature di questa settimana, una prima versione di una ricerca non ancora sottoposta a revisione, impaginazione e revisione delle bozze prima di essere pubblicata nella sua forma finale. Per capire come insorge questa grave patologia ricercatori della McMaster University, Hamilton, Canada, guidati da Ishac Nazy hanno scoperto che gli anticorpi, di cinque persone che avevano ...

