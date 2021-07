Covid-19: focolaio a Codogno. La variante Delta spaventa il mondo (Di mercoledì 7 luglio 2021) A Codogno, dopo una festa di fine anno scolastico, è scoppiato un focolaio Covid-19. La variante Delta spaventa la Gran Bretagna Nel Lodigiano, alcuni ragazzi sono risultati positivi al Covid-19 dopo una festa di fine anno scolastico che si è svolta in un locale di Codogno circa dieci giorni fa. Attualmente, nel comune di Orio Litta sono 27 le persone che sono in isolamento fiduciario. Di seguito l’appello del Primo Cittadino di Orio Litta: “Voglio chiedere ai miei concittadini, almeno in questi giorni – ha spiegato il Sindaco di Orio Litta, ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) A, dopo una festa di fine anno scolastico, è scoppiato un-19. Lala Gran Bretagna Nel Lodigiano, alcuni ragazzi sono risultati positivi al-19 dopo una festa di fine anno scolastico che si è svolta in un locale dicirca dieci giorni fa. Attualmente, nel comune di Orio Litta sono 27 le persone che sono in isolamento fiduciario. Di seguito l’appello del Primo Cittadino di Orio Litta: “Voglio chiedere ai miei concittadini, almeno in questi giorni – ha spiegato il Sindaco di Orio Litta, ...

