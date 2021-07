Chi è Alessandro D’Amico, l’ex corteggiatore di U&D che ha salvato la sorella (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una storia che tocca il cuore, quella raccontata da Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha deciso di donare un rene a sua sorella Federica per salvarle la vita. La giovane era da tempo affetta da un patologia che richiedeva questo tipo di intervento, motivo per il quale suo fratello si è reso immediatamente disponibile per risolvere i suoi problemi in maniera definitiva. Alessandro mantiene così la promessa del tutto personale che fece a se stesso quando non riuscì a trarre in salvo sua madre. Questo rimpianto così doloroso è servito come spunto per guardare avanti e compiere quel ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una storia che tocca il cuore, quella raccontata da, exdi Uomini e Donne che ha deciso di donare un rene a suaFederica per salvarle la vita. La giovane era da tempo affetta da un patologia che richiedeva questo tipo di intervento, motivo per il quale suo fratello si è reso immediatamente disponibile per risolvere i suoi problemi in maniera definitiva.mantiene così la promessa del tutto personale che fece a se stesso quando non riuscì a trarre in salvo sua madre. Questo rimpianto così doloroso è servito come spunto per guardare avanti e compiere quel ...

