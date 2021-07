Borini | possibile ritorno in Inghilterra | su di lui interesse del Birmingham

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Fabiopotrebbe tornare a giocare inal, club attualmente militante in Championship Come riportato su Gianlucadimarzio.com, Fabiosarebbe finito nelle mire del, club che milita in Championship. L’idea sarebbe stata di Craig Gardner, attualmente direttore tecnico della squadra inglese ed ex compagno di squadra diai tempi del Sunderland. Attualmente, l’ex attaccante di Milan e Roma è sotto contratto con Fatih Karagümrük, compagine turca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borini possibile

Calciomercato.com

Il dt Davide Vagnati non sembra però molto convinto dellaoperazione e al momento non ha intavolato una vera e propria trattativa per. Se ne riparlerà casomai più avanti, se le altre ...... che hanno organizzato in spazi all'aperto e doveanche nelle aule, attività di gioco, ... 'Quest'estate - sottolinea l'assessore alle Politiche Educative Tiziana- per studenti e ...Nato il 10 aprile 1989, a Barga (Lucca), Francesco Farioli ha sempre avuto i tratti dell'enfant prodige e, pur avendo abbandonato in giovanissima età la velleità di affacciarsi nel mondo del professio ...