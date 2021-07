Bimbi morti:celebrati a Verona funerali di Tommaso e Michele (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono stati celebrati oggi nella chiesa della frazione veronese di Montorio i funerali di Tommaso e Michele, i due Bimbi di 7 e 8 anni morti sabato in Lessinia per il crollo della copertura di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono statioggi nella chiesa della frazione veronese di Montorio idi, i duedi 7 e 8 annisabato in Lessinia per il crollo della copertura di una ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Verona: sono in corso a Montorio i funerali dei piccoli Tommaso e Michele. I due bimbi sono morti in Lessinia, nel comu… - TgrRaiVeneto : Verona: sono in corso a Montorio i funerali dei piccoli Tommaso e Michele. I due bimbi sono morti in Lessinia, ne… - mamo75r : @vivere_svizzera @fratuccio2 @vitosemeraro7 @PoliticaPerJedi Fai una cosa, Vai sul sito ISS da cui hai preso quella… - Sal04136979 : RITWITTATE IN TANTI.FATE GIRARE.(Comprando dai cinesi noi risparmiamo ma tantissimi bimbi soffrono e...MUOIONO.)… - infoitinterno : Veronese. Crolla il tetto di una ghiacciaia, due bimbi morti, altri due feriti -