Wta Amburgo 2021, Paolini eliminata al primo turno: Konjuh si impone in due set (Di martedì 6 luglio 2021) Jasmine Paolini saluta il torneo Wta di Amburgo 2021. La tennista azzurra viene subito eliminata per mano della croata Ana Konjuh, che si impone sulla rivale dopo due set combattuti ed entrambi vinti con il punteggio di 7-5. Nel primo parziale Konjuh piazza immediatamente il break, ma l'atleta italiana è brava a reagire centrando il contro break nel sesto game; la croata alza i ritmo e, nel momento cruciale, strappa il servizio a Jasmine portando a casa il set. Un botta e risposta simile avviene anche nel secondo parziale, in cui ad imporsi è ancora una volta la croata.

