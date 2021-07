UFFICIALE – Aleksandar Kolarov rinnova con l’Inter fino al 2022: il comunicato (Di martedì 6 luglio 2021) Kolarov rinnova con l’Inter fino al 2022 Come anticipato nei giorni scorsi l’Inter ha prolungato di un anno il contratto di Aleksandar Kolarov. Il giocatore serbo rimarrà in nerazzurro fino al prossimo 30 giungo 2022. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022”. (fonte: ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 luglio 2021)conalCome anticipato nei giorni scorsiha prolungato di un anno il contratto di. Il giocatore serbo rimarrà in nerazzurroal prossimo 30 giungo. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurraal 30 giugno”. (fonte: ...

Advertising

spaziocalcio : UFFICIALE: Aleksandar #Kolarov rimane all'#Inter: definito il rinnovo di contratto #calciomercato #SerieA - RicagniB : RT @marifcinter: UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar… - SimoLucaDiRe : RT @marifcinter: UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar… - passione_inter : ?? ULTIM'ORA - UFFICIALE ?? Arriva anche l'annuncio del terzo rinnovo di contratto: Aleksandar #Kolarov ha firmato c… - marifcinter : UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Ale… -