Tour de France 2021, tappa 10: tris di Cavendish, a - 1 da Merckx. La classifica (Di martedì 6 luglio 2021) La tappa 10 è la terza del Tour de France 2021 che vede il successo di Mark Cavendish. Il britannico porta addirittura a 33 il computo totale delle sue vittorie nella Grande Boucle . La maglia verde è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) La10 è la terza deldeche vede il successo di Mark. Il britannico porta addirittura a 33 il computo totale delle sue vittorie nella Grande Boucle . La maglia verde è ...

Advertising

Eurosport_UK : ???? #TDF2021 - Stage 10 ?? Eurosport 1 ???? Eurosport app ?? - fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - Giorgiovsb : RT @SkySport: Tour de France, Cavendish vince la tappa di Valence, Pogacar in maglia gialla #SkySport #Cavendish #Ciclismo - nene1311961 : @SIPARISipari Ciao Letizia; in attesa della “partitissima” di stasera, mi sono posizionato davanti la tv: ho finito… -