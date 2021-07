Tommaso Zorzi: il “primo bacio” con Tommaso Stanzani (Di martedì 6 luglio 2021) Beccati! Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pizzicato Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani mentre si baciano… a labbra salate… durante una gita in barca, sotto lo sguardo protettivo di Elisabetta Gregoraci, che ha “ospitato” l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sul palco di Battiti Live. Che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stiano insieme è una cosa ormai risaputa. I due da un Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 luglio 2021) Beccati! Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pizzicatoe il fidanzatomentre si baciano… a labbra salate… durante una gita in barca, sotto lo sguardo protettivo di Elisabetta Gregoraci, che ha “ospitato” l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sul palco di Battiti Live. Chestiano insieme è una cosa ormai risaputa. I due da un Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Open_gol : «Pensando ai muri che ha avuto il coraggio di abbattere, credo che debba trasformarsi in un’icona etero perché è ag… - IlContiAndrea : La prima foto ufficiale di #DragRaceItalia con Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla. A novembre… - IlContiAndrea : La giuria di #DragRaceItalia è formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini #PalinsestiDiscovery - MazeMazikeen10 : @Open_gol Ad averne persone come Tommaso Zorzi intervista bellissima - Zorpiniii : RT @tutticomemily: Per me Tommaso Zorzi è soprattutto questo. #tzvip -