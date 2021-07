Sedicenne uccisa | camera ardente | Chiara in abito medievale

(Di martedì 6 luglio 2021) Via vai costante di persone, amici, familiari e conoscenti della famiglia Gualzetti alladida un coetaneo domenica 27 giugno a Monteveglio, nel Bolognese. La ...

Via vai costante di persone, amici, familiari e conoscenti della famiglia Gualzetti alla camera ardente di Chiara,da un coetaneo domenica 27 giugno a Monteveglio, nel Bolognese. La camera ardente, a Bazzano, è aperta da questa mattina alle 9 e chiude alle 12. La famiglia ha deciso di lasciare il ...Leggi notizie correlate ? "Un violento ha ucciso mia sorella, ora salvo i ragazzi" ? Il killer di Chiara ai pm: "L'hoperchè infastidito dalle sue avance" ?nel Bolognese, ...Via vai costante di persone, amici, familiari e conoscenti della famiglia Gualzetti alla camera ardente di Chiara, sedicenne uccisa da un coetaneo domenica 27 giugno a Monteveglio, nel Bolognese. (ANS ...Nuovi interrogatori, sentito ancora il papà della vittima. I messaggi fatti sparire dal killer prima di essere sentito in caserma ...