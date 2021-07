Russia, trovati in mare i resti di un aereo scomparso con 28 persone a bordo (Di martedì 6 luglio 2021) Sono stati ritrovati in mare i resti di un aereo An-26 precipitato nell’est della Russia, precisamente nella penisola di Kamchatka. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo era in volo da Petropavlovsk-Kamchastsky a Palana quando improvvisamente si sono interrotte le comunicazioni poco prima dell’atterraggio. A bordo del velivolo erano presenti ventotto persone tra cui sei membri dell’equipaggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa RIAnews. Ancora ignote le cause dell’incidente. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Sono stati riindi unAn-26 precipitato nell’est della, precisamente nella penisola di Kamchatka. Secondo le prime ricostruzioni, l’era in volo da Petropavlovsk-Kamchastsky a Palana quando improvvisamente si sono interrotte le comunicazioni poco prima dell’atterraggio. Adel velivolo erano presenti ventottotra cui sei membri dell’equipaggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa RIAnews. Ancora ignote le cause dell’incidente. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine ...

