Roma, Josè Mourinho gira in Vespa per Trigoria - FOTO (Di martedì 6 luglio 2021) Prosegue la quarantena di 5 giorni di Josè Mourinho all'interno di Trigoria, ma non c'è giorno dove il tecnico portoghese non diventi protagonista sui social. Lo Special One, sul proprio profilo Instagram,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 luglio 2021) Prosegue la quarantena di 5 giorni diall'interno di, ma non c'è giorno dove il tecnico portoghese non diventi protagonista sui social. Lo Special One, sul proprio profilo Instagram,...

Advertising

repubblica : José Mourinho gira in vespa per i viali di Trigoria - angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - MuccianteMaxx : RT @PescaraCalcio: Josè Mourinho si presenta a Roma, Francesco Totti si presenta a pranzo .... Una bella rimpatriata con Eusebio Di France… - Jose_afc_x : RT @Vivo_Azzurro: ???? #Jorginho segna, in Piazza del Popolo a #Roma scatta la festa ?? #ItaliaSpagna #ITASPA #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurr… - zazoomblog : Roma Josè Mourinho gira in Vespa per Trigoria - #Mourinho #Vespa #Trigoria -