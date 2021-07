Paola Ferrari perde la causa con Raiola: “Il vaffa non è diffamatorio” (Di martedì 6 luglio 2021) Mino Raiola assolto per le offese a Paola Ferrari. Lo riporta Libero. Nel 2017, l’agente si era rivolto in conferenza stampa con toni molto duri nei confronti della giornalista e conduttrice Rai, che su Twitter scrisse che Donnarumma non avrebbe dovuto vestire la maglia della Nazionale. All’epoca infatti, il portiere era alle prese con le prime polemiche per il rinnovo, poi arrivato col Milan. “Una signora che ha sposato una persona che gestisce uno degli hedge fund più grandi al mondo… come cazzo ti permetti di dire codice etico. Ma vattene a fanculo tu e Carlyle (il fondo gestito dal marito di Paola ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Minoassolto per le offese a. Lo riporta Libero. Nel 2017, l’agente si era rivolto in conferenza stampa con toni molto duri nei confronti della giornalista e conduttrice Rai, che su Twitter scrisse che Donnarumma non avrebbe dovuto vestire la maglia della Nazionale. All’epoca infatti, il portiere era alle prese con le prime polemiche per il rinnovo, poi arrivato col Milan. “Una signora che ha sposato una persona che gestisce uno degli hedge fund più grandi al mondo… come cazzo ti permetti di dire codice etico. Ma vattene a fanculo tu e Carlyle (il fondo gestito dal marito di...

